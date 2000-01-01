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Лапид: Корбин – антисемит и расист | Фото:09.12 15:08   MIGnews.com

Лапид: Корбин – антисемит и расист

Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Яир Лапид осудил председателя "Лейбористской партии" Великобритании Джереми Корбина, назвав его антисемитом и расистом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Мы не должны вмешиваться в выборы в других странах. Но в данном случае я делаю исключение. Джереми Корбин – антисемит. Если вы хотите что-то узнать в этом мире, вы должны пойти к специалисту. И есть эксперты по антисемитам – их называют "евреями". И я эксперт в этом. Мы можем высказать антисемиту, когда увидим его. Это даже не новая форма антисемитизма", – отметил Лапид.

По его словам, Корбин использует "старый школьный антисемитизм, использующий новые оправдания".

"И каждый должен принять это во внимание при входе в кабины для голосования, потому что расизм – это расизм, а Джереми Корбин – расист", – констатировал Лапид.


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