Лапид: Корбин – антисемит и расист

"Мы не должны вмешиваться в выборы в других странах. Но в данном случае я делаю исключение. Джереми Корбин – антисемит. Если вы хотите что-то узнать в этом мире, вы должны пойти к специалисту. И есть эксперты по антисемитам – их называют "евреями". И я эксперт в этом. Мы можем высказать антисемиту, когда увидим его. Это даже не новая форма антисемитизма", – отметил Лапид.
По его словам, Корбин использует "старый школьный антисемитизм, использующий новые оправдания".
"И каждый должен принять это во внимание при входе в кабины для голосования, потому что расизм – это расизм, а Джереми Корбин – расист", – констатировал Лапид.