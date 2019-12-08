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Премьер Джонсон обещает снизить уровень миграции 09.12 23:40   MIGnews.com

Премьер Джонсон обещает снизить уровень миграции

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал снизить уровень иммиграции, если его Консервативная партия выиграет на выборах в четверг.

"Цифры уменьшатся, потому что мы сможем контролировать систему таким образом. И то, что я не считаю правильным, - это неконтролируемый и неограниченный подход к этому", - сказал Джонсон, пишет NYT.

Он пообещал подход к контролю за иммиграцией, основанный на системе баллов. Джонсон отметил, что его внимание сосредоточится на неквалифицированной миграции, но высококвалифицированные и другие работники смогут приехать в Британию.

"Я не враждебен к иммиграции ... Я верю в то, чтобы позволять людям приезжать в эту страну, и я думаю, если у них есть таланты, и они хотят делать бизнес и зарабатывать на жизнь в Британии и способствовать нашей страны - фантастически" , - сказал он.


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