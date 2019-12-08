Британцы массово выступили против антисемитизма

Тысячи британцев в ночь на 9 декабря вышли на массовую акцию протеста против антисемитизма.
По данным Jewish News, демонстранты перед зданием лондонского парламента держали плакаты с надписями: "Вместе против антисемитизма", "Антисемитизм = Расизм", "Расист Корбин не способен быть премьер-министром".
В столицу съехались люди из Глазго, Ливерпуля, Уэльса и Манчестера. Цель акции – повышение осведомленности о растущей ненависти к евреям в политике и обществе.
"Раньше я не был на митингах, которые они проводили. Я подумал, что на этот раз нам действительно нужно выступить. Я, конечно, не сторонник консервативного правительства. С другой стороны, то, о чем мы здесь говорим, так важно для будущего, не только для евреев", – прокомментировал представитель "Лейбористской партии" Дэниел Андерсон.
British Jews pack Parliament Square to protest against anti-Semitism ahead of the General Election. Hard to imagine scenes like this prior to 2015. pic.twitter.com/8rtoy48YaL