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Британцы массово выступили против антисемитизма | Фото:09.12 13:48   MIGnews.com

Британцы массово выступили против антисемитизма

Тысячи британцев в ночь на 9 декабря вышли на массовую акцию протеста против антисемитизма.

По данным Jewish News, демонстранты перед зданием лондонского парламента держали плакаты с надписями: "Вместе против антисемитизма", "Антисемитизм = Расизм", "Расист Корбин не способен быть премьер-министром".

В столицу съехались люди из Глазго, Ливерпуля, Уэльса и Манчестера. Цель акции – повышение осведомленности о растущей ненависти к евреям в политике и обществе.


"Раньше я не был на митингах, которые они проводили. Я подумал, что на этот раз нам действительно нужно выступить. Я, конечно, не сторонник консервативного правительства. С другой стороны, то, о чем мы здесь говорим, так важно для будущего, не только для евреев", – прокомментировал представитель "Лейбористской партии" Дэниел Андерсон.




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