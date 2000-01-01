09.12 13:05 MIGnews.com

Охана: меня не волнуют мерзости, которую пишут газеты

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Министр юстиции Амир Охана прокомментировал “расследование” делового издания The Globes о его деятельности на рынке ценных бумаг в период 2013-2016 годов.Охана заявил, что его “не волнует то, что пишут журналисты прокуратуры”. Охана подчеркнул: “Если и есть что-то главное, чем стоит заниматься - так это проблема правления. Кто будет принимать решения в израильской демократии? Будет ли это народ через своих избранных представителей, или же не избранная группа, жаждущая власти, клика чиновников и людей медиа и судейских, которые пытаются причинить ущерб израильской демократии?”Охана подчеркнул: "Наш учитель и вождь Менахем Бегин еще в 1977 году сказал: нас избрали, чтобы мы служили, а не чтобы создавали сети влияния”.