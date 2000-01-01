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В ПА возмутились докладом о военных преступлениях | Фото:09.12 12:42   MIGnews.com

Трибунал в Гааге: пенсии террористам - военное преступление

Официальные лица ПА выразили "большую обеспокоенность" по поводу доклада главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

В документе указано, что денежные выплаты семьям погибших в результате военных столкновений с Израилем, являются военным преступлением, передает AP.

В частности, глава МИД ПА Риад Малки заявил, что доклад "основан на вводящих в заблуждение повествованиях политического характера, а не на объективном и точном описании соответствующих фактов".

Палестинцы уже давно выплачивают пособия семьям людей, погибших или заключенных в тюрьму в результате боевых действий с Израилем, считая это "национальным долгом". Но Израиль утверждает, что соответствующие действия являются поощрением насилия.

В опубликованном докладе освещались возможные преступления со стороны как Израиля, так и палестинцев, которые находятся под следствием из-за ракетных обстрелов.

По просьбе ПА прокурор МУС Фату Бенсуда еще в 2015 году начал предварительное расследование предполагаемых нарушений международного права после войны 2014 года. Прокурор считает, "что пришло время предпринять необходимые шаги, чтобы завершить предварительную экспертизу".


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