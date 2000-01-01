09.12 11:03 MIGnews.com

"Кахоль Лаван - сборище дилетантов"

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Бывший министр Хаим Рамон подверг резкой критике руководство партии Кахоль Лаван - за то, что они не смогли сместить правительство Биньямина Нетаниягу.В интервью 13-му каналу израильского ТВ Рамон разнес в пух и прах деятельность “квартета” - Бени Ганца, Яира Лапида, Моше Яалона и Габи Ашкенази.Рамон заявил: “Кокпит” совершенно неэффективен. Каждый из трех тянет в своем направлении, а четвертый, Лапид, подталкивает к выборам. Он хочет выборы, потому что его мечта стать тем, кем он думает ему суждено стать - премьер-министром”. По поводу мечты Лапида Рамон сказал: "Всем дозволено мечтать, даже если под этими мечтаниями нет никаких оснований”.Рамон подчеркнул: "Это - настоящее любительство. Нетаниягу сказал, что он согласен на шесть месяцев - шесть месяцев, которые у него будут при любом раскладе. Они сказали, что согласны, но только если будут даны определенные письменные обязательства. Там сидят люди, которые отвергают арабов, которые отвергают ультра-ортодоксов, которые отвергают Ликуд. Это - не политическое движение. Это - скауты в первом классе, и я извиняюсь перед скаутами, они - прекрасное, но любительское движение”.Рамон продолжил: "Один говорит, что не будет сидеть с Нетаниягу и минуты, другой говорит, что тот коррумпирован, несмотря на то, что закон позволяет ему продолжать каденцию. При этом у него не было никаких проблем сидеть с другими, кто считается коррумпированным. Третий с ними борется - но не во всю силу И так это получается. что дважды идем на выборы. Движению Кахоль Лаван следует расформировать. Лапид пойдет в одиночку, и Буги пойдет в одиночку. И Ганц с Габи пойдут своим путем. И может быть, Габи следует поставить во главе - и тогда они преуспеют”.