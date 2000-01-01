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Ганц: можно избежать выборов, но прощения за коррупцию нет | Фото:09.12 12:25   MIGnews.com

Ганц: можно избежать выборов, но прощения за коррупцию нет

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц все еще не теряет надежды на то, что удастся избежать очередных выборов.

Такое заявление он сделал на конференции, передает The Times of Israel.

"Я приложу все усилия, в рамках ценностей, которыми руководствуюсь, не отказываясь от своих основных принципов", – сказал он.

Ганц назвал стремление Нетаниягу к прямым выборам – "раскруткой", добавив, что не верит в "прощение коррупции в обмен на определенные политические возможности".

"Мы должны посмотреть на то, что было поставлено на карту. Мы являемся свидетелями смерти прагматизма. Слишком много людей определяют свои позиции после того, как им сказали, что они принадлежат кому-то. Правда в том, что мир сложнее", – добавил он.

По словам лидера "Кахоль Лаван", Израиль был силен до Нетаниягу, и останется таковым после того, как тот покинет свой пост.


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