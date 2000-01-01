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`Саар может сформировать правительство завтра утром` 09.12 10:05   MIGnews.com

"Саар может сформировать правительство завтра утром"

Депутат Кнессета Михаль Шир (31-е место в  списке Ликуда) первой объявила о своей поддержке Гидеона Саара в борьбе за пост лидера партии.

Шир заявила, что в тот день, когда будет назначена дата праймериз, многие члены партии поддержат ее: “Еще больше высокопоставленных членов и министров Ликуда очень скоро присоединятся к нам. Мне не надо будет  выгонять их из шкафа. Нетаниягу не смог сформировать правительство. Мы видели это снова и снова. Если перед нами выбор - правление Ликуда или поддержка лидера, мы должны его сделать. Саар в состоянии сформировать правительство завтра утром”.

Шир заявила, что на вчерашней конференции Ликуда была слышна не только критика Саара: "Атмосфера в зале была удивительной. Мне непонятно, почему мероприятие было закрыто для прессы. Большую часть времени аудитория с энтузиазмом воспринимала Саара. Я в Ликуде - 25 лет, я не думаю, что пропустила хоть одну конференцию, но тут было что-то другое, какое-то совершенно иное ощущение. Впервые мы услышали и другие голоса”.

Шир добавила: "Я напоминаю, что в 2002 года Нетаниягу, тогда просто обеспокоенный гражданин, начал кампанию против премьер-министра Арика Шарона, и п это не было путчем - это было демократией. Нетаниягу не смог сформировать правительство, и, возможно, не сможет в третий, четвертый и пятый раз. Нет ничего более легитимного для демократической партии, чем проведение выборов”.

На настоящий момент нет даты для проведения праймериз на пост лидера Ликуда. Предположительно, в случае, если правительство не будет сформировано до среды, 11 декабря, праймериз проведут 22 декабря.


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