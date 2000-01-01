09.11 08:22 MIGnews.com

Пошли на уступки: Израиль освободил двоих иорданцев

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Израиль освободил двух иорданских граждан Хебу аль-Лабади и Абдула Рахман Мири, которые находились под стражей без предъявления обвинений в течение двух месяцев.Об этом сообщает Jewish news.Сделка между сторонами включала в себя согласие Иордании вернуть своего посла в Тель-Авив, который был отозван из-за задержаний. При этом, информации о задержанном израильтянине, который якобы незаконно пересек границу, до сих пор нет.Лабади и Мири были задержаны в долине реки Иордан 20 августа и 2 сентября. Они попали под административный арест. В "Шин бет" объявили, что Хеба "подозревается в причастности к серьезным нарушениям безопасности". В свою очередь, ее адвокат пояснял, что в Израиле девушку подозревают во встрече с лицами, связанными с "Хизбаллой". После задержания Лабади объявила голодовку, из-за которой состояние здоровья резко ухудшилось.29 октября в ЦАХАЛ подтвердили информацию об аресте израильтянина, который якобы незаконно пересек границу. Позже Иордания отозвала посла Гассана Маджали из Тель-Авива в знак протеста из-за задержания двух своих граждан.4 ноября появилась информация, что Иордания вернет своего посла, так как была соглашена договоренность с израильской стороной. Когда именно Маджали вновь приступит к исполнению своих обязанностей – неизвестно.