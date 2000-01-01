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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:10.11 06:12   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Обвинение: Биби победил на выборах 2015 благодаря Аловичу На 12-ом канале израильского ТВ сообщили, что именно они стали тем доказательством, которое убедило юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в виновности Биньямина Нетаниягу в рамках "дела 4000". Автор Гай Пелег утверждает, что данные материалы однозначно подтверждают "отношения взятки" между Аловичем и Нетаниягу.

В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта Министр регионального сотрудничества и член партии "Ликуд" Цахи Анегби пояснил, что Нафтали Беннетта назначили министром обороны в переходном правительстве, чтобы предотвратить распад союза правых и ортодоксальных партий.

Проезд в Нахараим закрыт для израильтян В субботу, 9 ноября в Нахараим прибыли сотни израильских туристов, чтобы провести прощальную прогулку по "острову мира". Во второй половине дня проезд был закрыт, так как истекает срок израильско-иорданского мирного соглашения об аренде участка.

Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана 9 ноября начались ожесточенные бои между правительственными войсками Сирии и турецкими подразделениями в селении Умм-Шуэйфа в районе Рас аль-Айн в Сирии. В результате авиаудара по автоколонне с курдами погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых – гражданские и один журналист.

Либерман предъявит ультиматум Нетаниягу и Ганцу Лидер НДИ Авигдор Либерман собрался предъявить "ультиматум" Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу, согласно которому, если они не сформируют широкое правительство единства, он поддержит некое "узкое правительство".


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