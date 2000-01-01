Ликуд на ультиматум Либермана: ничего нового

Представители "Ликуда" отреагировали на предложение Авигдора Либермана о том, что лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц и премьер-министр Биньямин Нетаениягу должны принять компромисс с президентом Реувеном Ривлиным и сформировать правительство.
Об этом вечером, 9 ноября, сообщило израильское издание "Аруц Шева".
"Он не сказал ничего нового. Единственный, кто не хочет идти на компромисс, – это Либерман. Нетаниягу не уйдет из 55-го сильного блока (правых и ультраортодоксальных партий)", – сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что Либерман собирается выдвинуть ультиматум Нетаниягу и Ганцу. В частности, если лидеры "Кахоль Лаван" и "Ликуд" не придут к соглашению, он собрался поддержать некое "узкое правительство".