Иран: сухопутные войска готовы к бою

Военные Ирана готовы к любому наземному сражению в ответ на "иностранные угрозы".
Об этом в субботу, 9 ноября, объявил командующий сухопутными войсками Мохаммед Хуссейн Бакри, передает The Jerusalem Post.
Бакри похвастался военными достижениями иранских военных, "готовых ко всем возможным боевым миссиям".
Такое сообщение появилось на следующий день после того, как в Иране сбили неопознанный беспилотник. Сначала СМИ распространяли информацию, что это был дрон США, однако в Пентагоне опровергли данные.
Позже экс-представитель Министерства иностранных дел Ирана Амир Мусави объявил, что БПЛА принадлежал Израилю. Однако начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави отметил, что Тегеран пока не будет делать никаких выводов, пока не будут собраны все части сбитого аппарата.