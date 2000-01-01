Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки | Фото:09.11 18:15   MIGnews.com

Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки

Если Соединенные Штаты не найдут решения для кризиса вокруг ядерной сделки, Тегеран выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в ближайшие месяцы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи на IV Московской конференции по нераспространению, передает ТАСС.

"Я думаю, что у нас еще есть около года до выборов в США. Но если они не найдут решение по СВПД и по кризису, в котором мы находимся, в ближайшие месяцы, то мы придем к выходу из СВПД", – отметил он.

По словам Арагчи, Иран начал сокращать свои обязательства на основе параграфа 36, и Тегеран "осуществляет свое право".

"Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца – до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Видео: в Галилее на полицейского сбросили бетонный блок  
17:50
Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана
17:22
Названы лучшие клипы десятилетия  
17:00
Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии
16:38
Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви
16:02
Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"
15:40
Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик
15:15
Асад обвинил Европу в лицемерии
14:58
Сотни туристов прибыли в Нахараим
14:26
В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта
14:00
Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни
13:29
Кому вредны мандарины: ответ диетолога
13:02
Перец о бесплатном транспорте в шабат: нарушение статуса-кво
12:39
Помпео призвал Иран к ответу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus