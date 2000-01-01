Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки
Если Соединенные Штаты не найдут решения для кризиса вокруг ядерной сделки, Тегеран выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в ближайшие месяцы.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи на IV Московской конференции по нераспространению, передает ТАСС.
"Я думаю, что у нас еще есть около года до выборов в США. Но если они не найдут решение по СВПД и по кризису, в котором мы находимся, в ближайшие месяцы, то мы придем к выходу из СВПД", – отметил он.
По словам Арагчи, Иран начал сокращать свои обязательства на основе параграфа 36, и Тегеран "осуществляет свое право".
"Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два месяца – до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", – добавил он.