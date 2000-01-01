09.11 16:23 MIGnews.com

Обвинение: Биби победил на выборах 2015 благодаря Аловичу

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12-й канал израильского ТВ, после того, как опубликовал сливы о протоколах прослушки разговоров главного редактора walla Илана Йешуа с Шаулем и Ирис Алович сообщает о том, что именно они стали тем доказательством, которое убедило юридического советника правительства Авихая Мандельблитта в виновности Биньямина Нетаниягу в рамках “дела 4000”.Автор материала, Гай Пелег, утверждает, что данные материалы однозначно подтверждают, что между Аловичем и Нетаниягу “существовали отношения взятки”.В письме подозрений против Нетаниягу юридический советник правительства описывает действия Нетаниягу и Аловича в день выборов 2015 года: “Позднее в этот день было дано приказание Хефецу передать Аловичу и Йешуа видео, в котором утверждалось,что правое правительство в опасности из-за массового прибытия на избирательные участки арабской публики. Видео призывало сторонников Ликуда идти и голосовать”.Далее Мандельблитт пишет: “После этого Алович распорядился, чтобы Йешуа опубликовал видео на главной странице сайта под заголовком “Арабы массово идут на избирательные участки”. Видео осталось на главной странице в течение многих часов. Позднее Алович написал Йешуа: "Я показал Биби, что стоит на главной - он чрезвычайно доволен”.Пелег далее пишет: "Из этого пассажа понятно, что Алович и Йешуа понимали точно, в реальном времени, к чему приведут акции Нетаниягу в день выборов. Алович сказал: Я слышал от одного моего друга, от одного врача: “Он (Нетаниягу) готов на суицид ради меня”. Йешуа ответил: "Смех смехом, но вы выиграли для него выборы". Алович на это сказал: "Они не просили ничего из ряда вон выходящего. Это - совершенно нормально".Мандельблитт также уверен в том, что Нетааниягу уволил с поста генерального директора министерства связи Ави Бергера, и заменил его на Шломо Фильбера по требованию Аловича. Фильбер позднее стал государственным свидетелем по делу 4000. Алович сообщил Йешуа о деятельности Нетаниягу в министерстве: “Он как бульдозер, он делает все, но это тяжело”.Нетаниягу в ответ на эти обвинения заявил, что освещение walla его деятельности “всегда было враждебным, в особенности, в день выборов”, и что доктор, на которого ссылается Алович, ничего подобного не говорил. Доктор, Цви Беркович, подтвердил данное заявление Нетаниягу.Адвокат Аловича, Жак Коэн заявил: “Дамбу прорвало и нас накрыло волной сливов. Это заразило то немногое, что еще оставалось в этом деле от честного юридического процесса. Три года сливов из комнат допросов, без всякой реакции со стороны руководителей правоохранительной системы принесли свои плоды отчаяния. Публика уже давно поняла, что невозможно полагаться на куски протоколов допросов и прослушек, тенденциозно сливаемых в прессу”.