Такое объяснение 9 ноября дал министр регионального сотрудничества и член партии "Ликуд" Цахи Анегби, передает Ynet на иврите.
"Этот шаг направлен на предотвращение распада блока "55-ти", правых и ультраортодоксальных партий. Придет время, и я выставлю свою кандидатуру на выборы. Предполагаю, что у меня имеются шансы на победу", – сказал Анегби во время мероприятия "Шабат тарбут" в региональном совете Южного Шарона.
Он также отметил, что назначение Беннетта является вполне ожидаемым политическим шагом.
В свою очередь, депутат от НДИ Евгений Сова приветствовал назначение министра обороны в переходном правительстве, однако отказался прокомментировать позицию партии.
"Я приветствую его в должности министра обороны, это очень важный пост, и Беннет должен в полной мере осознавать это", – отметил он.