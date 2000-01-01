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В `Ликуд` впервые пояснили назначение Беннетта | Фото:09.11 14:26   MIGnews.com

В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта

Назначение Нафтали Беннетта на должность министра бороны Израиля призвано предотвратить распад союза правых и ортодоксальных партий.

Такое объяснение 9 ноября дал министр регионального сотрудничества и член партии "Ликуд" Цахи Анегби, передает Ynet на иврите.

"Этот шаг направлен на предотвращение распада блока "55-ти", правых и ультраортодоксальных партий. Придет время, и я выставлю свою кандидатуру на выборы. Предполагаю, что у меня имеются шансы на победу", – сказал Анегби во время мероприятия "Шабат тарбут" в региональном совете Южного Шарона.

Он также отметил, что назначение Беннетта является вполне ожидаемым политическим шагом.

В свою очередь, депутат от НДИ Евгений Сова приветствовал назначение министра обороны в переходном правительстве, однако отказался прокомментировать позицию партии.

"Я приветствую его в должности министра обороны, это очень важный пост, и Беннет должен в полной мере осознавать это", – отметил он.


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