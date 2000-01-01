09.11 14:00 MIGnews.com

Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни

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Премьер-министр Ирака Абдул Махди заявил, что протесты важны для проведения реформ, но люди должны позволить стране вернуться к нормальной жизни.С таким объявлением он выступил в субботу, 9 ноября, передает The Jerusalem Post."Протесты помогли и будут оказывать давление на политические группы, на правительство для проведения реформ и принятия изменений. Однако продолжающиеся протесты должны позволить вернуться стране к нормальной жизни, что также приведет к удовлетворению законных требований", - отметил он.По словам премьер-министра, новые реформы будут объявлены в "ближайшие несколько дней".Отметим, что массовые протесты в Ираке начались 25 октября. Граждане вышли на улицу, чтобы выразить недовольство политикой действующего правительства, безработицей, коррупцией. Демонстранты требовали отставки власти.22 октября в Ираке был опубликован отчет, посвященный расследованию обстоятельств убийства 40 демонстрантов в начале октября. Утверждалось, что армия и полиция виновны в применении чрезмерной силы.