Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни | Фото:09.11 14:00   MIGnews.com

Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни

Премьер-министр Ирака Абдул Махди заявил, что протесты важны для проведения реформ, но люди должны позволить стране вернуться к нормальной жизни.

С таким объявлением он выступил в субботу, 9 ноября, передает The Jerusalem Post.

"Протесты помогли и будут оказывать давление на политические группы, на правительство для проведения реформ и принятия изменений. Однако продолжающиеся протесты должны позволить вернуться стране к нормальной жизни, что также приведет к удовлетворению законных требований", - отметил он.

По словам премьер-министра, новые реформы будут объявлены в "ближайшие несколько дней".

Отметим, что массовые протесты в Ираке начались 25 октября. Граждане вышли на улицу, чтобы выразить недовольство политикой действующего правительства, безработицей, коррупцией. Демонстранты требовали отставки власти.

22 октября в Ираке был опубликован отчет, посвященный расследованию обстоятельств убийства 40 демонстрантов в начале октября. Утверждалось, что армия и полиция виновны в применении чрезмерной силы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Асад обвинил Европу в лицемерии
14:58
Сотни туристов прибыли в Нахараим
14:26
В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта
13:29
Кому вредны мандарины: ответ диетолога
13:02
Перец о бесплатном транспорте в шабат: нарушение статуса-кво
12:39
Помпео призвал Иран к ответу
12:10
Гватемалу всколыхнуло землетрясение
11:45
В Боливии заявили о попытке госпереворота
11:22
Ножевая атака в Ашдоде: трое пострадавших  
11:01
WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников
10:37
Ученые: соль является врагом нормального веса
10:12
"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана
09:50
Масштабные пожары охватили Австралию: есть жертвы
09:23
Еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus