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Помпео призвал Иран к ответу | Фото:09.11 12:39   MIGnews.com

Помпео призвал Иран к ответу

Соединенные Штаты Америки обеспокоены заявлением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о незадекларированных ядерных материалах Ирана.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 9 ноября.

По его словам, Тегеран должен предоставить сотрудникам МАГАТЭ информацию о том, откуда взялись эти материалы и где они находятся. Он также добавил, что инспекторы должны иметь возможность беспрепятственно работать в Иране.

"Ранее на этой неделе мы также узнали, что Иран задержал инспектора МАГАТЭ. Это вопиющий и неоправданный акт устрашения. США полностью поддерживают деятельность МАГАТЭ по наблюдению и контролю в Иране, и мы обеспокоены отсутствием с его стороны должного сотрудничества", – сказал Помпео.


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