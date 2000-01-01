Помпео призвал Иран к ответу

Соединенные Штаты Америки обеспокоены заявлением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о незадекларированных ядерных материалах Ирана.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 9 ноября.
По его словам, Тегеран должен предоставить сотрудникам МАГАТЭ информацию о том, откуда взялись эти материалы и где они находятся. Он также добавил, что инспекторы должны иметь возможность беспрепятственно работать в Иране.
"Ранее на этой неделе мы также узнали, что Иран задержал инспектора МАГАТЭ. Это вопиющий и неоправданный акт устрашения. США полностью поддерживают деятельность МАГАТЭ по наблюдению и контролю в Иране, и мы обеспокоены отсутствием с его стороны должного сотрудничества", – сказал Помпео.