09.11 12:39 MIGnews.com

Помпео призвал Иран к ответу

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Соединенные Штаты Америки обеспокоены заявлением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о незадекларированных ядерных материалах Ирана.Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 9 ноября.По его словам, Тегеран должен предоставить сотрудникам МАГАТЭ информацию о том, откуда взялись эти материалы и где они находятся. Он также добавил, что инспекторы должны иметь возможность беспрепятственно работать в Иране."Ранее на этой неделе мы также узнали, что Иран задержал инспектора МАГАТЭ. Это вопиющий и неоправданный акт устрашения. США полностью поддерживают деятельность МАГАТЭ по наблюдению и контролю в Иране, и мы обеспокоены отсутствием с его стороны должного сотрудничества", – сказал Помпео.