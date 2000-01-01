09.11 15:15 MIGnews.com

Асад обвинил Европу в лицемерии

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Президент Сирии Башар Асад объявил, что поддержка Европой террористов намного опаснее, чем наплыв беженцев.Такое мнение он выразил 9 ноября в интервью телеканалу RT."Это лицемерие: как можно бояться этих нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляет умеренные, и в это же время напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки тысяч террористов", – сказал Асад.По его словам, среди беженцев, которых турецкая сторона приняла на свою территорию, есть экстремисты. Хотя в основном это сирийцы, бежавшие от террористов, а также выходцы из других стран.