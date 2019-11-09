09.11 11:45 MIGnews.com

В Боливии заявили о попытке госпереворота

Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

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В Боливии совершена попытка государственного переворота, из-за чего демократический строй находится под угрозой.Такое заявление сделал президент республики Эво Моралес в Twitter."Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - отметил он.Таким образом он прокомментировал тот факт, что некоторые полицейские в Санта-Крус, Кочабамба и Сукре присоединились к протестам против его переизбрания. Моралес призвал народ мирно "защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".Стоит отметить, что президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. Победу одержал действующий глава республики Эво Моралес, на что его основной соперник, экс-президент Карлос Меса объявил, что не признает победу. После оглашения результатов в стране вспыхнули протесты и начались забастовки, в связи с чем Моралес объявил режим чрезвычайного положения.