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В Боливии заявили о попытке госпереворота | Фото:09.11 11:45   MIGnews.com

В Боливии заявили о попытке госпереворота

В Боливии совершена попытка государственного переворота, из-за чего демократический строй находится под угрозой.

Такое заявление сделал президент республики Эво Моралес в Twitter.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - отметил он.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что некоторые полицейские в Санта-Крус, Кочабамба и Сукре присоединились к протестам против его переизбрания. Моралес призвал народ мирно "защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".

Стоит отметить, что президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. Победу одержал действующий глава республики Эво Моралес, на что его основной соперник, экс-президент Карлос Меса объявил, что не признает победу. После оглашения результатов в стране вспыхнули протесты и начались забастовки, в связи с чем Моралес объявил режим чрезвычайного положения.


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