09.11 10:12 MIGnews.com
"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана
Шиитская террористическая организация "Хизбалла" станет частью будущего ливанского правительства.
С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" шейх Наим Касем, передает Mehrnews.
По его словам, Ливан нуждается "в реальных усилиях по улучшению условий". А массовые протесты вызвали серьезные перемены в стране.
Касем добавил, что "Хизбалла" необходима в новом правительстве, потому что представляет "основной сегмент ливанского народа". "Партия всегда будет учитывать социально-экономические потребности людей".
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