Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Хизбалла`: мы будем частью нового правительства Ливана | Фото:09.11 10:12   MIGnews.com

"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" станет частью будущего ливанского правительства.

С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" шейх Наим Касем, передает Mehrnews.

По его словам, Ливан нуждается "в реальных усилиях по улучшению условий". А массовые протесты вызвали серьезные перемены в стране.

Касем добавил, что "Хизбалла" необходима в новом правительстве, потому что представляет "основной сегмент ливанского народа". "Партия всегда будет учитывать социально-экономические потребности людей".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:37
Ученые: соль является врагом нормального веса
09:50
Масштабные пожары охватили Австралию: есть жертвы
09:23
Еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании
08:41
Назначение Беннетта может оказаться под угрозой срыва
08:22
Пошли на уступки: Израиль освободил двоих иорданцев
07:57
Угрожал Нетаниягу смертью: что известно о подозреваемом
07:29
Антисемиты разгромили очередное еврейское кладбище в США
07:05
Раскрыт виновный в заболеваниях вейперов компонент
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:57
Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
03:23
Авиакомпания перекрасила свой самолет в честь Звездных войн
02:20
Миллениалам прогнозируют раннюю смерть
01:06
Криштиану Роналду выиграл суд по делу об изнасиловании
00:01
В Индийском океане поймали акулу с рукой человека в желудке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus