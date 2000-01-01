09.11 10:12 MIGnews.com

"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана

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Шиитская террористическая организация "Хизбалла" станет частью будущего ливанского правительства.С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" шейх Наим Касем, передает Mehrnews.По его словам, Ливан нуждается "в реальных усилиях по улучшению условий". А массовые протесты вызвали серьезные перемены в стране.Касем добавил, что "Хизбалла" необходима в новом правительстве, потому что представляет "основной сегмент ливанского народа". "Партия всегда будет учитывать социально-экономические потребности людей".