Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Колумбия признала государственность Палестины 09.08 09:15   MIGnews.com

Колумбия признала государственность Палестины

Республика Колумбия признала Палестину независимым государством, заявление обнародовано на портале палестинского диппредставительства в Колумбии.

Палестину решено признать в качестве свободного, независимого и суверенного государства.

Отмечено, что признанию способствовала работа по сближению колумбийского и палестинского правительств, а также усилий, которые будут направлены на благо двух народов.

Власти Колумбии еще не прокомментировали данную информацию, пишет Alaraby.

Между прочим, решение о признании принято на минувшей неделе правительством уже экс-лидера Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый лидер страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:01
БиБиСи: Израиль убил беременную и младенца
10:44
Посланник ООН Младенов отменил встречу с ХАМАСом
10:33
Трюдо намерен улаживать конфликт с Саудовской Аравией
10:20
ХАМАС: Израиль дорого заплатит за свои преступления
09:56
Испания в огненной ловушке  
09:26
Британия лишит пакистанских педофилов гражданства
09:17
В результате атак ЦАХАЛа убит родственник командира ХАМАСа
08:57
Массивный обстрел юга, сирены в Ашкелоне
08:38
Сирийская армия занимает стратегические пункты на Голанах  
08:31
Известен будущий комиссар ООН по правам человека
08:17
У Асмы Асад обнаружен рак
08:04
ЕС потребует у Facebook и Google распознавать угрозы
07:50
Арестован мужчина, готовивший детей к бойне в школе
07:24
ХАМАС: мы устанавливаем правила игры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus