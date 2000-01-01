Колумбия признала государственность Палестины

Республика Колумбия признала Палестину независимым государством, заявление обнародовано на портале палестинского диппредставительства в Колумбии.
Палестину решено признать в качестве свободного, независимого и суверенного государства.
Отмечено, что признанию способствовала работа по сближению колумбийского и палестинского правительств, а также усилий, которые будут направлены на благо двух народов.
Власти Колумбии еще не прокомментировали данную информацию, пишет Alaraby.
Между прочим, решение о признании принято на минувшей неделе правительством уже экс-лидера Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый лидер страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.