Трюдо намерен улаживать конфликт с Саудовской Аравией
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова пойти на диалог для устранения недопонимания, однако не уступит своим ценностям.
"Канадцы всегда ожидали, что наше правительство решительно и вежливо будет говорить о необходимости уважать права человека во всем мире. Мы будем продолжать поддерживать канадские ценности и права человека. Это то, что я всегда буду делать", - передали его слова на cbc.
Он подчеркнул, что канадские ценности означают приверженность правам человека в проблеме задержания саудовских активистов Самар Бадави и Нассима аль-Садах.
"Мы продолжаем дипломатично и политически сотрудничать с правительством Саудовской Аравии (но) Канада всегда будет говорить решительно, наедине и публично по вопросам прав человека. Люди во всем мире ожидают таких действий от Канады. Мы будем продолжать стоять на своем", - добавил Трюдо.
Ранее МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Оттавы. Также королевство объявило, что замораживает все новые торговые и инвестиционные сделки с канадской стороной и прекращает все медицинские программы.