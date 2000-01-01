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Скриншот с видео YouTube 09.08 10:33   MIGnews.com

Трюдо намерен улаживать конфликт с Саудовской Аравией

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова пойти на диалог для устранения недопонимания, однако не уступит своим ценностям.

"Канадцы всегда ожидали, что наше правительство решительно и вежливо будет говорить о необходимости уважать права человека во всем мире. Мы будем продолжать поддерживать канадские ценности и права человека. Это то, что я всегда буду делать", - передали его слова на cbc.

Он подчеркнул, что канадские ценности означают приверженность правам человека в проблеме задержания саудовских активистов Самар Бадави и Нассима аль-Садах.

"Мы продолжаем дипломатично и политически сотрудничать с правительством Саудовской Аравии (но) Канада всегда будет говорить решительно, наедине и публично по вопросам прав человека. Люди во всем мире ожидают таких действий от Канады. Мы будем продолжать стоять на своем", - добавил Трюдо.

Ранее МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Оттавы. Также королевство объявило, что замораживает все новые торговые и инвестиционные сделки с канадской стороной и прекращает все медицинские программы.


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