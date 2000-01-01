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Фото из архива 09.08 08:04   MIGnews.com

ЕС потребует у Facebook и Google распознавать угрозы

Согласно законопроекту, находящемся на данный момент на рассмотрении в Европарламенте, в случае одобрения Facebook, Twitter и Google будут обязаны контролировать контент в рамках своей зоны ответственности на предмет террористических публикаций.

"Хотя есть и положительные результаты от наших прежних добровольных соглашений (с интернет-концернами. - Ред.), но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры в отношении террористического контента", - передали слова еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга на DW.

По его словам, подробности документа будут обнародованы середине сентября. На данный момент Еврокомиссия осуществляет рекомендацию интернет-компаний по таким вопросам, однако вскоре интернет-гиганты станут обязаны выполнять принятые законы.

Отмечается, что к таким мерам приходится прибегать из вопросов безопасности европейцев, а также для максимального комфортного пользования интернетом.


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