ЕС потребует у Facebook и Google распознавать угрозы
Согласно законопроекту, находящемся на данный момент на рассмотрении в Европарламенте, в случае одобрения Facebook, Twitter и Google будут обязаны контролировать контент в рамках своей зоны ответственности на предмет террористических публикаций.
"Хотя есть и положительные результаты от наших прежних добровольных соглашений (с интернет-концернами. - Ред.), но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры в отношении террористического контента", - передали слова еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга на DW.
По его словам, подробности документа будут обнародованы середине сентября. На данный момент Еврокомиссия осуществляет рекомендацию интернет-компаний по таким вопросам, однако вскоре интернет-гиганты станут обязаны выполнять принятые законы.
Отмечается, что к таким мерам приходится прибегать из вопросов безопасности европейцев, а также для максимального комфортного пользования интернетом.