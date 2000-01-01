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Германия: действиям ХАМАСа нет оправдания | Фото: Коби Гидеон, GPO10.08 07:10   MIGnews.com

Германия: действиям ХАМАСа нет оправдания

Германия озабочена новым витком эскалации на границе Израиля и сектора Газа, которую в МИДе ФРГ назвали "вызывающей тревогу", напомнив о гибели и ранении нескольких человек.

"Мы решительно осуждаем массированный ракетный и минометный обстрел из Газы израильских городов и общин. Таким угрожающим жизням невинных людей действия нет оправдания", - гласит опубликованное 9 августе коммюнике.

Выразив надежду на то, что все раненые быстро восстановятся, Берлин прояснил свою позицию: "Израиль имеет право защищать свою безопасность и адекватно реагировать на атаки". В то же время Германия призывает сделать все возможное во избежание дальнейшего обострения.

"Никто не хочет, чтобы сектор Газа и юг Израиля вновь стали ареной крупного военного конфликта. Мы обращаемся ко всем, кто может повлиять на ситуацию, чтобы противодействовать дальнейшему обострению ситуации, и призывает их внести свой вклад и стремиться к деэскалации и выходу из нынешнего кризиса", — гласит заявление германского МИДа.

Германия выразила поддержку всем усилиям по палестино-израильскому примирению, особенно "со стороны Египта и ООН", назвав их "сейчас более важными, чем когда-либо".


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