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Лапид в Сдероте: ЦАХАЛ должен ответить ХАМАСу со всей мощью 09.08 20:44   MIGnews.com

Лапид в Сдероте: ЦАХАЛ должен ответить ХАМАСу со всей мощью

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прибыл в четверг, 9 августа, в Сдерот, чтобы поддержать жителей города, подвергшихся сегодняшней ночью массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

"Я приехал сегодня сюда, чтобы поддержать жителей города, которым пришлось всю ночь провести в защищенных помещениях. Дети Сдерота провели бессонную ночь, прячась в бомбоубежищах, в то время, когда Яхья Санвар спокойно спал в своей кровати. Этого не должно быть. И нельзя допускать, чтобы лидеры ХАМАС диктовали нам свои условия, и последний выстрел оставался за ними. ЦАХАЛ должен ответить ХАМАСу со всей мощью, не сомневаясь и не раздумывая. И не нужно сейчас говорить об урегулировании. На первом этапе нужно показать, что Израиль – мощное и сильное государство региона. И ХАМАС должен знать, что у нас есть все возможности для начала военной операции в Газе. На втором этапе можно будет подумать о начале диалога об урегулировании. Сегодня мы наблюдаем результат четырехлетнего бездействия правительства, которые ничего не сделали в отношении Газы. Нетаниягу, кроме того, чтобы называть себя "министр безопасность", не разоружил сектор в обмен на реабилитацию. А именно это могло бы предотвратить сегодняшнюю ситуацию", - заявил во время визита в Сдерот лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"


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