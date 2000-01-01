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Посол Израиля призывает Совбез ООН осудить ХАМАС 09.08 20:22   MIGnews.com

Посол Израиля призывает Совбез ООН осудить ХАМАС

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал генерального секретаря ООН и членов Совета Безопасности осудить ракетный обстрел ХАМАСом в населенных пунктов на юге Еврейского государства.

"Сирены вновь уничтожают надежды детей из деревень вблизи границы с Газой на спокойные летние каникулы. Ни одна страна бы на такое не согласилась. Международное сообщество должно осудить ХАМАС и привлечь эту организацию к ответственности за этот ни с чем несравнимый теракт. Израиль продолжит использовать все необходимые инструменты для предотвращения вреда своим гражданам и для защиты своего суверенитета", - сказал Данон 9 августа.

По подсчетам ЦАХАЛа, начиная с 8 августа, палестинские боевики запустили по Израилю около 200 ракет. Из них лишь около трех-четырех десятков были перехвачены. В ходе обстрелов двое израильтян пострадали.

Кроме того, 9 августа террористы впервые использовали снаряды дальнего радиуса действия, которые достигли Беэр-Шевы. Впрочем ни пострадавших, ни разрушений в результате не было, поскольку ракета "Град" разорвалась за пределами города. В ответ на это израильские ВВС уничтожили штаб-квартиру ХАМАСа в городе Газа.


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