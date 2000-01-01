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В МИД РФ прокомментировали эскалацию между Израилем и Газой | Фото: @SafaPs/Twitter09.08 18:45   MIGnews.com

В МИД РФ прокомментировали эскалацию между Израилем и Газой

Правительство Российской Федерации серьезно обеспокоено эскалацией на границе Израиля с сектором Газа, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора. Это грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и резким обрушением гуманитарной ситуации в палестинском анклаве", - сказала она на сегодняшнем пресс-брифинге.

Москва призвала обе стороны конфликта к сдержанности и исключению "рецидивов насилия с непредсказуемыми последствиями".

Захарова считает, что разорвать "замкнутый круг вооруженного противоборства" можно только наладив "содержательный переговорный процесс". При этом она призвала урегулировать палестино-израильский конфликт посредством соответствующих резолюций Совет Безопасности ООН, а путем "арабской мирной инициативы".

"Какие-либо односторонние решения в обход известной международно-правовой базы по ближневосточному урегулированию этой цели не способствуют", - резюмировала пресс-секретарь МИД РФ.


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