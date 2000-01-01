09.08 18:09 MIGnews.com

Один из лидеров лейбористов обвинил Израиль в геноциде

Quite a difference between 'genocide' and what you now call 'disproportionate violence'. On the latter, what would be a proportionate response to eg. 180 rockets being fired indiscriminately at the innocent people of Hayes & Harlington? Come on John, you've got this one wrong. https://t.co/JVjnXza3Ee — Board of Deputies of British Jews (@BoardofDeputies) 9 августа 2018 г.

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У юдофобии и антиизраилизма нет срока годности, доказали британские журналисты, опубликовав видеозапись 6-летней давности, на которой член британского парламента Джон Макдоннелл обвинил Израиль в "геноциде" против палестинцев.Макдоннелл является главой казначейства в теневом правительстве Великобритании. Он стал одним из многих лейбористов, уличенных в крайне предвзятых взглядах на арабо-израильский конфликт. Его заявление касалось операции "Облачный столп", проведенную ЦАХАЛом в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ХАМАСом в 2012 году."Невозможно ни единой речи произнести, не выразив особую солидарность с жителями сектора Газа, где детей убивают бомбами из Израиля. Я считаю абсолютно необходимым использовать каждую возможную платформу для разоблачения происходящего, что фактически является попыткой геноцида палестинцев", - сказал он на ультралевом ралли движения "Объединенное сопротивление".Видео с демонстрации опубликовали на сайте газеты Daily Telegraph.При этом Макдоннелл отказался признавать свою вину и извиняться по требованию Совета депутатов британских евреев."Джон гордится и не отступает от сказанного на видеозаписи на счет правомерного и оправданного осуждения жестоких атак на палестинских мужчин, женщин и детей в секторе Газа и всегда будет поддерживать жертв столь непропорционального насилия", - заявили в Лейбористской партии.В ответ Совет депутатов британских евреев поинтересовался, а как может выглядеть "пропорциональный" ответ на 180 ракет, запущенных по английским городкам.Директор Образовательного фонда Холокоста Карен Поллок назвала сказанное Макдоннеллом "не только неточным, но безответственным и глубоко оскорбительным".