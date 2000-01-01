Один из лидеров лейбористов обвинил Израиль в геноциде
У юдофобии и антиизраилизма нет срока годности, доказали британские журналисты, опубликовав видеозапись 6-летней давности, на которой член британского парламента Джон Макдоннелл обвинил Израиль в "геноциде" против палестинцев.
Макдоннелл является главой казначейства в теневом правительстве Великобритании. Он стал одним из многих лейбористов, уличенных в крайне предвзятых взглядах на арабо-израильский конфликт. Его заявление касалось операции "Облачный столп", проведенную ЦАХАЛом в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ХАМАСом в 2012 году.
"Невозможно ни единой речи произнести, не выразив особую солидарность с жителями сектора Газа, где детей убивают бомбами из Израиля. Я считаю абсолютно необходимым использовать каждую возможную платформу для разоблачения происходящего, что фактически является попыткой геноцида палестинцев", - сказал он на ультралевом ралли движения "Объединенное сопротивление".
Видео с демонстрации опубликовали на сайте газеты Daily Telegraph.
При этом Макдоннелл отказался признавать свою вину и извиняться по требованию Совета депутатов британских евреев.
"Джон гордится и не отступает от сказанного на видеозаписи на счет правомерного и оправданного осуждения жестоких атак на палестинских мужчин, женщин и детей в секторе Газа и всегда будет поддерживать жертв столь непропорционального насилия", - заявили в Лейбористской партии.
Quite a difference between 'genocide' and what you now call 'disproportionate violence'. On the latter, what would be a proportionate response to eg. 180 rockets being fired indiscriminately at the innocent people of Hayes & Harlington? Come on John, you've got this one wrong. https://t.co/JVjnXza3Ee