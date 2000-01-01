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Один из лидеров лейбористов обвинил Израиль в геноциде | Фото: Garry Knight/Flickr09.08 18:09   MIGnews.com

Один из лидеров лейбористов обвинил Израиль в геноциде

У юдофобии и антиизраилизма нет срока годности, доказали британские журналисты, опубликовав видеозапись 6-летней давности, на которой член британского парламента Джон Макдоннелл обвинил Израиль в "геноциде" против палестинцев.

Макдоннелл является главой казначейства в теневом правительстве Великобритании. Он стал одним из многих лейбористов, уличенных в крайне предвзятых взглядах на арабо-израильский конфликт. Его заявление касалось операции "Облачный столп", проведенную ЦАХАЛом в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ХАМАСом в 2012 году.

"Невозможно ни единой речи произнести, не выразив особую солидарность с жителями сектора Газа, где детей убивают бомбами из Израиля. Я считаю абсолютно необходимым использовать каждую возможную платформу для разоблачения происходящего, что фактически является попыткой геноцида палестинцев", - сказал он на ультралевом ралли движения "Объединенное сопротивление".

Видео с демонстрации опубликовали на сайте газеты Daily Telegraph.

При этом Макдоннелл отказался признавать свою вину и извиняться по требованию Совета депутатов британских евреев.

"Джон гордится и не отступает от сказанного на видеозаписи на счет правомерного и оправданного осуждения жестоких атак на палестинских мужчин, женщин и детей в секторе Газа и всегда будет поддерживать жертв столь непропорционального насилия", - заявили в Лейбористской партии.


В ответ Совет депутатов британских евреев поинтересовался, а как может выглядеть "пропорциональный" ответ на 180 ракет, запущенных по английским городкам.

Директор Образовательного фонда Холокоста Карен Поллок назвала сказанное Макдоннеллом "не только неточным, но безответственным и глубоко оскорбительным".


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