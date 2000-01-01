Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Барак назвал Айелет Шакед `протофашисткой` 09.08 17:36   MIGnews.com

Барак назвал Айелет Шакед "протофашисткой"

Бывший премьер-министр Эхуд Барак атаковал министра юстиции Айелет Шакед, сравнив ее "угрозы" в адрес Верховного суда с действиями "протофашистского" государства.

Речь идет о заявлении главы Минюста, что у БАГАЦа нет полномочий отменять Закон о национальном статусе Государства Израиль, и если он суд это сделает, то случится "землетрясение".

"Подобные угрозы звучат только в протофашистских режимах", - заявил он в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.

Экс-премьер настаивает на том, что новый закон должен быть отменен Верховным судом как противоречащий Декларации независимости, несмотря на то, что даже у высшей инстанции нет прав отменить Основные законы.

"Достаточно посмотреть, кто выступил против законопроекта, чтобы понять его бесполезность и несправедливость", - заявил он.

Не преминул Эхуд Барак в очередной раз раскритиковать и своего преемника, Биньямина Нетаниягу, обвинив его в "потери всякой морали". Бывший глава правительства считает, что нынешний премьер "делает все, чтобы оставаться у власти", что он "вывернул наизнанку сионизм" и уничтожил "семью", которой должен был быть Израиль 70 лет назад.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:44
Две Кореи назначили переговоры о новом саммите
19:33
ЦАХАЛ сравнял с землей штаб-квартиру ХАМАСа: 18 раненых
19:00
Ответ ЦАХАЛа на обстрел Беэр-Шевы: новые авиаудары по Газе
18:45
В МИД РФ прокомментировали эскалацию между Израилем и Газой
18:28
Ракеты футболу не помеха: матч с киприотами - в Беэр-Шеве
18:09
Один из лидеров лейбористов обвинил Израиль в геноциде
17:53
Как выглядит Газа после израильских атак  
17:42
ООН провозгласила Сирию мирной
16:49
Франция осуждает ракетный обстрел Израиля
16:28
Сенат Аргентины отказал в легализации абортов
16:25
Ракетная тревога в Сдероте
16:21
Неразорвавшийся "Град" в Беэр-Шеве: работают саперы
16:06
Израильтянка стала чемпионкой Европы
15:52
Чехия выразила солидарность с Израилем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus