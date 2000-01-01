09.08 17:36 MIGnews.com

Барак назвал Айелет Шакед "протофашисткой"

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Бывший премьер-министр Эхуд Барак атаковал министра юстиции Айелет Шакед, сравнив ее "угрозы" в адрес Верховного суда с действиями "протофашистского" государства.Речь идет о заявлении главы Минюста, что у БАГАЦа нет полномочий отменять Закон о национальном статусе Государства Израиль, и если он суд это сделает, то случится "землетрясение"."Подобные угрозы звучат только в протофашистских режимах", - заявил он в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.Экс-премьер настаивает на том, что новый закон должен быть отменен Верховным судом как противоречащий Декларации независимости, несмотря на то, что даже у высшей инстанции нет прав отменить Основные законы."Достаточно посмотреть, кто выступил против законопроекта, чтобы понять его бесполезность и несправедливость", - заявил он.Не преминул Эхуд Барак в очередной раз раскритиковать и своего преемника, Биньямина Нетаниягу, обвинив его в "потери всякой морали". Бывший глава правительства считает, что нынешний премьер "делает все, чтобы оставаться у власти", что он "вывернул наизнанку сионизм" и уничтожил "семью", которой должен был быть Израиль 70 лет назад.