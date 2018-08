Франция осуждает ракетный обстрел Израиля

09.08 16:49 MIGnews.com

La France déplore l’escalade de violence entre #Israël et la bande de #Gaza.

Elle condamne les tirs de roquettes vers Israël et souhaite que la retenue prévale et que le cessez-le-feu soit respecté par toutes les parties.