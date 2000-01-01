Париж осуждает и выражает сожаление в связи с последним витком эскалации между Израилем и сектором Газа.
"Франция осуждает ракетный обстрел Израиля и призывает обе стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращение огня, во избежание новых жертв среди гражданского населения", - говорится в коммюнике французского МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что эти события подчеркивают "настоятельную необходимость работать над прочным политическим решением для сектора Газа и эффективно реагировать на затрагивающий палестинское население гуманитарный кризис".
МИД отметил важность снятия блокады анклава с учетом потребности Израиля в безопасности, с одной стороны, и осуществление межпалестинского примирения с передачей Газы под юрисдикцию ПА, с другой.
"В сотрудничестве со своими европейскими партнерами Франция будет по-прежнему максимально стараться поддерживать усилия, предпринимаемые в этом направлении", - резюмировали в заявлении.