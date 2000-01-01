09.08 12:35 MIGnews.com
Признание Палестины Колумбией – пощечина Израилю
Посольство Израиля в Боготе назвало пощечиной решение администрации Колумбии признать суверенитет Палестины
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"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", - отмечено в сообщении диппредставительства в Twitter.
В посольстве удивлены и разочарованы как самим решением, так и формой, в которой оно было принято.
Решение было принято Хуаном Мануэлем Сантосом в последние дни его президентства и обнародовано в среду. Новый глава МИД Карлос Холмс пообещал, что решение будет рассмотрено.
Справка. 140 стран признали Палестину суверенным государством, но Израиль отказывается, ведь обе стороны заявили о своих правах на территории Западного берега, включая Восточный Иерусалим.
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