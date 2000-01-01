09.08 11:25 MIGnews.com

Барак: безмозглое правительство снова втягивают в Газу

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак счел необходимым прокомментировать эскалацию на границе с Газой.Барак написал в твиттере: “Снова юг в огне. Наше сердце - с гражданами Юга, брошенными на произвол судьбы 130 дней назад. Безмозглое правительство снова тянут в конфликт. На этот раз - ХАМАС. Глава правительства - правый, да обе руки у него левые. Потеря общих для всех нас ценностей, нашего пути и нашей целостности, нашей веры. Манипулятор не спасет нас от броска в Газу”.