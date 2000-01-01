09.08 16:28 MIGnews.com

Сенат Аргентины отказал в легализации абортов

Con 31 votos afirmativos, 38 votos en contra y 2 abstenciones se rechaza el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pic.twitter.com/LmUDZYwMGI — Senado Argentina (@SenadoArgentina) 9 августа 2018 г.

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Верхняя палата конгресса Аргентины проголосовала против узаконивания добровольного аборта при отсутствии патологий в развитии ребенка."С 31 утвердительным голосом, 38 голосами против и 2 воздержавшимися, проект добровольного прерывания беременности отклонен", - указано в сообщении Сената Аргентины.Законопроект поддержала нижняя палата, а также множество активистов на улицах столицы и всей остальной страны. Тысячи женщин вышли на улицы чтоб защитить свое право на желательную беременность.Активистки облачились зелеными банданами в знак солидарности с историческими женщинами страны и окрестили событие Революцией дочерей. В свою очередь, противники прерывания беременности выбрали своим цветом голубой и так же устраивают акции в поддержку нынешних законов и традиционных семейных ценностей.Отметим, на данный момент в Аргентине разрешено делать аборт лишь в случае наличия опасности жизни матери или ребенка или если беременность наступила вследствие изнасилования.