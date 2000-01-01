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Скриншот с видео YouTube 09.08 16:28   MIGnews.com

Сенат Аргентины отказал в легализации абортов

Верхняя палата конгресса Аргентины проголосовала против узаконивания добровольного аборта при отсутствии патологий в развитии ребенка.

"С 31 утвердительным голосом, 38 голосами против и 2 воздержавшимися, проект добровольного прерывания беременности отклонен", - указано в сообщении Сената Аргентины.


Законопроект поддержала нижняя палата, а также множество активистов на улицах столицы и всей остальной страны. Тысячи женщин вышли на улицы чтоб защитить свое право на желательную беременность.
Скриншот с видео YouTube
Активистки облачились зелеными банданами в знак солидарности с историческими женщинами страны и окрестили событие Революцией дочерей. В свою очередь, противники прерывания беременности выбрали своим цветом голубой и так же устраивают акции в поддержку нынешних законов и традиционных семейных ценностей.

Отметим, на данный момент в Аргентине разрешено делать аборт лишь в случае наличия опасности жизни матери или ребенка или если беременность наступила вследствие изнасилования.


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