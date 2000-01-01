Сенат Аргентины отказал в легализации абортов

Законопроект поддержала нижняя палата, а также множество активистов на улицах столицы и всей остальной страны. Тысячи женщин вышли на улицы чтоб защитить свое право на желательную беременность.
Активистки облачились зелеными банданами в знак солидарности с историческими женщинами страны и окрестили событие Революцией дочерей. В свою очередь, противники прерывания беременности выбрали своим цветом голубой и так же устраивают акции в поддержку нынешних законов и традиционных семейных ценностей.
Отметим, на данный момент в Аргентине разрешено делать аборт лишь в случае наличия опасности жизни матери или ребенка или если беременность наступила вследствие изнасилования.