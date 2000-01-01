В Мекке распяли убийцу и насильника

Саудовские власти распяли человека, обвиненного в убийстве женщины и в попытке изнасилования.
Перед тем, как прибить тело преступника к кресту, обвиненному в тяжелых преступлениях гражданину Мьянмы Элиасу Абулькаламу Джамалиддину отрубили голову.
МВД Саудовской Аравии сообщает, что Джамаллиддин ворвался в дом гражданки Мьянмы, выстрелил в нее и затем зарезал. Его также обвинили в краже оружия, в ограблении другого дома и попытке изнасилования проживавшей в доме женщины.
Последний раз таким образом казнь в Саудии совершалась в 2010 году. Тогда распяли йеменца. изнасиловавшего девочку и убившего ее отца.