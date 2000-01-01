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09.08 12:07   MIGnews.com

В Мекке распяли убийцу и насильника

Саудовские власти распяли человека, обвиненного в убийстве женщины и в попытке изнасилования.

Перед тем, как прибить тело преступника к кресту, обвиненному в тяжелых преступлениях гражданину Мьянмы Элиасу Абулькаламу Джамалиддину отрубили голову.

МВД Саудовской Аравии сообщает, что Джамаллиддин ворвался в дом гражданки Мьянмы, выстрелил в нее и затем зарезал. Его также обвинили в краже оружия, в ограблении другого дома и попытке изнасилования проживавшей в доме женщины.

Последний раз таким образом казнь в Саудии совершалась в 2010 году. Тогда распяли йеменца. изнасиловавшего девочку и убившего ее отца.


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