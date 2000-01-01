09.07 15:45 MIGnews.com

Трамп не будет больше иметь дел с критиковавшим его послом

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Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник прекратить контакты с послом Великобритании в США после того, как всплыли старые документы с комментариями посла об администрации США. Оказалось, что посланник назвал администрацию Трампа "дисфункциональной" и "неумелой".Президент Соединенных Штатов написал в Твиттере о после Киме Дэррохе через день после того, как британская газета опубликовала нелестные оценки дипломата, которые он дал нынешней администрации в Вашингтоне."Я не знаю посла, но в США его не любят и думают о нем не в лучшем ключе. Мы больше не будем иметь с ним дело", – написал Трамп.Документы, опубликованные в газете Mail on Sunday, создали неловкость между двумя странами, которые являются давними союзниками. Британские чиновники заявили, что они ищут виновника утечки. Данный случай поставил в неприятную ситуацию правительство премьер-министра Терезы Мэй и стал серьезным нарушением дипломатической безопасности.