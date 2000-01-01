Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Без атомной бомбы Австралия - жертва китайского шантажа 09.07 09:06   MIGnews.com

Без атомной бомбы Австралия – жертва китайского шантажа

Канберра: "Даже простая угроза ядерной атаки со стороны Китая может заставить нас капитулировать в обычной войне".

Военные стратеги Австралии обсуждают вопрос о разработке своего собственного ядерного оружия.

На протяжении многих лет у Вооруженных сил страны было относительно мало поводов для беспокойства.

Длительные торговые отношения с Китаем и продолжительный союз с США обеспечивали безбедное существование Австралии.

Однако, учитывая то, что Китай с каждым годом укрепляет свои позиции в качестве ведущей торговой страны мира, а два региона, которые оказались в сфере интересов Австралии, стали геополитическими горячими точками (Южно-Китайское море и южная часть Тихого океана), опасения возможного конфликта только растут.

Австралийские военные корабли и самолеты регулярно патрулируют Южно-Китайское море, на большую часть которого претендует Пекин.

Даже когда австралийские корабли находятся в международных водах, они пребывают под наблюдением китайских военных.

Хотя раньше Австралия пыталась сохранить хорошие отношения и с Китаем, и с США, теперь же в стране считают, что пора принимать решение по вопросу обороны.

С каждым днем в ходе обсуждений все чаще появляется вопрос о создании собственного ядерного оружия.

Производство такого вооружения заставит Австралию выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, а также может спровоцировать китайцев. Но огромную нацию-континент с ограниченным населением чрезвычайно трудно защитить в одиночку и обычным вооружением.

По словам бывшего советника премьер-министров Хью Уайта, даже простая угроза ядерной атаки со стороны Китая может "заставить нас капитулировать в обычной войне".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
Гринблатт: Трамп должен опубликовать мирный план до выборов
08:54
Видео: в Беэр-Шеве 80-летний водитель въехал в банк  
08:32
Россия и Китай обвиняют США в иранском ядерном кризисе
07:50
В Испании горел завод, пострадали 23 человека
07:47
ПА: Американские послы нарушили Женевскую конвенцию
07:12
В Сирии найдено массовое захоронение жертв ИГИЛ
06:21
Прядь волос Наполеона ушла на аукционе за 19 тысяч евро
05:16
Израильский слесарь спас звезду "Игры престолов"
04:11
В Лондоне прошел самый массовый гей-парад
03:03
Электрический гоночный автомобиль установил новый рекорд
02:17
Nasa выбрало проект мини-лунохода
02:02
В Индонезии нашли древнейшего человека
00:11
"Девушка не сопротивлялась – это не изнасилование"
22:00
Суд Израиля: ПА ответственна за теракты Второй интифады
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus