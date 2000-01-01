09.07 09:06 MIGnews.com

Без атомной бомбы Австралия – жертва китайского шантажа

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Канберра: "Даже простая угроза ядерной атаки со стороны Китая может заставить нас капитулировать в обычной войне".Военные стратеги Австралии обсуждают вопрос о разработке своего собственного ядерного оружия.На протяжении многих лет у Вооруженных сил страны было относительно мало поводов для беспокойства.Длительные торговые отношения с Китаем и продолжительный союз с США обеспечивали безбедное существование Австралии.Однако, учитывая то, что Китай с каждым годом укрепляет свои позиции в качестве ведущей торговой страны мира, а два региона, которые оказались в сфере интересов Австралии, стали геополитическими горячими точками (Южно-Китайское море и южная часть Тихого океана), опасения возможного конфликта только растут.Австралийские военные корабли и самолеты регулярно патрулируют Южно-Китайское море, на большую часть которого претендует Пекин.Даже когда австралийские корабли находятся в международных водах, они пребывают под наблюдением китайских военных.Хотя раньше Австралия пыталась сохранить хорошие отношения и с Китаем, и с США, теперь же в стране считают, что пора принимать решение по вопросу обороны.С каждым днем в ходе обсуждений все чаще появляется вопрос о создании собственного ядерного оружия.Производство такого вооружения заставит Австралию выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, а также может спровоцировать китайцев. Но огромную нацию-континент с ограниченным населением чрезвычайно трудно защитить в одиночку и обычным вооружением.По словам бывшего советника премьер-министров Хью Уайта, даже простая угроза ядерной атаки со стороны Китая может "заставить нас капитулировать в обычной войне".