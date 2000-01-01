09.07 07:37 MIGnews.com

Яалон: Биби, как низко ты можешь опустится?

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Бывший высокопоставленный функционер Ликуда, а ныне один из лидеров Кахоль Лаван, Моше “Буги” Яалон подверг уничтожающей критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Причиной стал показ по израильскому ТВ сюжету о том, как Нетаниягу распорядился предоставить в распоряжение своего друга, голливудского олигарха Арнона Милчена вертолет ВВС Израиля.Немедленно после окончания трансляции Нетаниягу разместил на своей страничке в фейсбук клип, в котором рассказал об использовании Яалоном в личных целях военного вертолета в период, когда тот занимал должность министра обороны.Яалон чрезвычайно возмутился и написал в твиттере, что это произошло во время свадьбы его дочери в кибуце Грофит в Арава. Полет “был частью программы подготовки солдат резерва”.Яалон написал: “Биби, я слышал, что ты упомянул мой полет на свадьбу дочери в связи с полетом, который ты организовал для своего друга Милчена . Биби, как низко ты можешь опуститься? Свадьба моей дочери была в четверг, в конце безумной недели. Правительство было приведено к присяге во вторник.. В среду мы принимали президента Обаму (я был у тебя на Бальфур до часа ночи). На следующий день, в четверг, я в качестве министра обороны сделал первую оценку ситуации в сфере безопасности, одобрил операции и рейды. Я попросил моих людей выяснить, как наиболее дешево доставить меня в Арава. После проверки, они сказали, что самый дешевый способ - лететь на вертолете. Пилоты все равно должны были летать, для того, чтобы поддерживать форму. И ты выставляешь это как коррупцию? Как тебе не стыдно!”В сюжете 12-го канала израильского ТВ рассказывалось о том, как Нетаниягу приказал выделить в распоряжение Милчена и его индийского партнера Ратана Тата вертолет ВВС, который должен был доставить их в Иорданию. Авторы сюжета намекают на то, что Нетаниягу взамен получил различные выгоды на сумму в несколько сотен тысяч шекелей.В ответ на публикацию сюжета Нетаниягу заявил, что он делал все необходимое “для продвижения стратегически важного партнерства с Индией” и “видения экономического мира на Ближнем Востоке”.Милчен, “поставщик сигар и шампанского Нетаниягу” в видении израильской прессы и прокуратуры, намеревался создать совместное предприятие с одним из наиболее влиятельных олигархов Индии, Ратаном Тата. В их планы входило создание свободной экономической зоны между Иорданией, Израилем и Палестинской автономией, в том числе строительство завода по производству недорогих транспортных средств.