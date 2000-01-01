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Россия и Китай обвиняют США в иранском ядерном кризисе 09.07 08:32   MIGnews.com

Россия и Китай обвиняют США в иранском ядерном кризисе

Россия и Китай в понедельник обвинили США в отказе от ядерной сделки 2015 года и возобновлении экономических санкций за эскалацию ядерного кризиса с Ираном.

Спустя несколько часов после того, как Тегеран объявил, что он нарушил предел обогащения урана 3,67%, установленный в соответствии с соглашением 2015 года, Пекин обвинил администрацию Трампа в "запугивании" Исламской Республики.

"Факты показывают, что односторонние издевательства уже стали обострением", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине. "Максимальное давление, оказываемое США на Иран, является основной причиной иранского ядерного кризиса", - сказал он.

Ранее Иран пригрозил отказаться от большей части обязательств по сделке, если не будет найдено решение с остальными сторонами.

Россия в понедельник также выразила обеспокоенность заявлениями Тегерана и заявила, что будет добиваться дипломатических решений в попытке спасти колеблющийся пакт.


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