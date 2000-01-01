09.07 07:47 MIGnews.com

ПА: Американские послы нарушили Женевскую конвенцию

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Послы США Джейсон Гринблатт и Дэвид Фридман нарушили четвертую Женевскую конвенцию, когда участвовали в церемонии открытия библейского паломнического пути в Иерусалиме. Об этом заявил в понедельник посол Палестинской автономии Ибрагим Храйши.Древняя дорога проходит под домами в арабском районе Восточного Иерусалима Сильван и простирается до Храмовой горы."Мы направили вам видеозапись, на которой американский посол по делам поселенцев Фридман и его эмиссар Гринблатт несут лопаты и участвуют в рытье тоннеля под деревней Сильван возле мечети Акса, что представляет собой опасный прецедент и грубое нарушение международного права и четвертой Женевской конвенции", - сказал Крайши. Он выступил на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, которая началась 24 июня и заканчивается на этой неделе."Оккупационная держава", по его словам, продолжает "Иудаизацию Иерусалима" и "лишение самобытности своего населения".Также прозвучали слова критики от Сирийского посла в ООН. Хусам Эдин Аала призвал Израиль уйти с Голанских высот, и клялся, что его страна имеет право "восстановить" эту территорию от Израиля.