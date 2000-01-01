10.07 06:58 MIGnews.com
Парламент Франции запретил пороть детей
Французский парламент узаконил запрет на физическое наказание детей.
Франция стала 56 страной, где запретили насилие над несовершеннолетними, передает 24 мир.
Депутаты единогласно проголосовали за закон, запрещающий порку, оплеухи и подзатыльники. Согласно документу нельзя ругать и унижать детей.
Как отметил госсекретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке, Франция была среди пяти государств Европы, где этот запрет внесли среди последних.
«Правительство выступает за основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей», – подчеркнул чиновник.
Согласно социологическим исследованиям, во Франции 85 процентов родителей занимаются «поучительными мерами воспитания».
Как сообщал MIGnews ранее, в Уральском университете студентка упала в обморок
на встрече с президентом Путиным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии