Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Парламент Франции запретил пороть детей 10.07 06:58   MIGnews.com

Парламент Франции запретил пороть детей

Французский парламент узаконил запрет на физическое наказание детей.

Франция стала 56 страной, где запретили насилие над несовершеннолетними, передает 24 мир.

Депутаты единогласно проголосовали за закон, запрещающий порку, оплеухи и подзатыльники. Согласно документу нельзя ругать и унижать детей.

Как отметил госсекретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке, Франция была среди пяти государств Европы, где этот запрет внесли среди последних.

«Правительство выступает за основанное на доброжелательности и диалоге воспитание и обучение, за существование взаимного уважения взрослых и детей», – подчеркнул чиновник.

Согласно социологическим исследованиям, во Франции 85 процентов родителей занимаются «поучительными мерами воспитания».

Как сообщал MIGnews ранее, в Уральском университете студентка упала в обморок на встрече с президентом Путиным.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:13
ПА: политика Израиля в Иерусалиме приведет к "взрыву"
08:02
На 89 году ушел из жизни звезда "Люди в черном" Рип Торн
07:07
Американо-израильский фонд планирует крупные инвестиции
06:17
ЕС накажет Бельгию за медленный интернет
05:18
Ветвь винограда ушла с молотка за 11 тысяч долларов
04:18
Власти Египта просят Интерпол о помощи
23:11
Instagram защитит пользователей от травли
21:41
Наоми Кэмпбелл почтила память известного раввина
21:35
Опрос: израильтяне верят в успех мирного плана Вашингтона
21:16
Решение ЦАХАЛа: эвакуация жильцов верхних этажей
21:10
ХАМАС: ЦАХАЛ еще не оправился от шока войны 2014 года
21:02
За теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада" ответит ПА
20:48
Кафе в Мельбурне дважды обрисовывали антисемитским граффити
20:43
ЦАХАЛ опубликовал фотографии тоннеля на границе с Газой  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus