09.07 18:27 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35

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Премьер-министр Нетаниягу в подразделении истребителей F-35 ВВС: «Иран недавно грозился уничтожить Израиль; ему следует запомнить: эти самолеты способны достичь любой точки Ближнего Востока, в том числе Ирана, и уж точно Сирии».Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу посетил этим утром эскадрилью F-35 и провел совещание по вопросам безопасности с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави, командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным и офицерами ВВС на базе Неватим.Премьер-министр Нетаниягу:«Я очень впечатлен моим посещением этой авиабазы. Осмотрел все наши системы вооружения и самолеты, в частности F-35 "Адир", стоящий за моей спиной. Иран недавно грозился уничтожить Израиль; ему следует запомнить: эти самолеты способны достичь любой точки Ближнего Востока, в том числе Ирана, и уж точно Сирии».