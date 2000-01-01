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Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35 | Фото: Амос Бен-Гершом09.07 18:27   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35

Премьер-министр Нетаниягу в подразделении истребителей F-35 ВВС: «Иран недавно грозился уничтожить Израиль; ему следует запомнить: эти самолеты способны достичь любой точки Ближнего Востока, в том числе Ирана, и уж точно Сирии».
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35 | Фото: Амос Бен-Гершом
Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу посетил этим утром эскадрилью F-35 и провел совещание по вопросам безопасности с начальником генерального штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави, командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным и офицерами ВВС на базе Неватим.
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35 | Фото: Амос Бен-Гершом


Премьер-министр Нетаниягу:

«Я очень впечатлен моим посещением этой авиабазы. Осмотрел все наши системы вооружения и самолеты, в частности F-35 "Адир", стоящий за моей спиной. Иран недавно грозился уничтожить Израиль; ему следует запомнить: эти самолеты способны достичь любой точки Ближнего Востока, в том числе Ирана, и уж точно Сирии».

Видео: https://bit.ly/30q0ALc. Видеооператор: Омер Мирон.


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