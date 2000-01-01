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Национально-религиозные партии возобновили альянс | Фото:09.07 18:19   MIGnews.com

Национально-религиозные партии возобновили альянс

Лидеры национально-религиозных партий "Еврейский дом" и "Национальный союз" возобновили свое соглашение выступить в качестве "Союза правых партий" на предстоящих всеобщих выборах.

Об этом во вторник, 9 июля пишет The Times of Israel.

Министр образования Рафи Перец, который возглавляет "Еврейский дом", и министр транспорта Бецалель Смотрич, лидер "Национального союза", призвали Итамара Бен Гвира из экстремистской партии "Оцма Иегудит" встретиться с ними как можно скорее, чтобы договориться о совместной кампании для выборов в Кнессет.

"Оцма Иегудит" на апрельских выборах уже состояла в альянсе "Союз правых партий", однако в последнее время ходили слухи, что видеть в союзе ее больше не хотят.

В совместном заявлении Смотрич и Перец сообщили также, что призывают Нафтали Беннетта и Аелет Шакед начать переговоры о формировании совместного списка.


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