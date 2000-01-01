Национально-религиозные партии возобновили альянс

Министр образования Рафи Перец, который возглавляет "Еврейский дом", и министр транспорта Бецалель Смотрич, лидер "Национального союза", призвали Итамара Бен Гвира из экстремистской партии "Оцма Иегудит" встретиться с ними как можно скорее, чтобы договориться о совместной кампании для выборов в Кнессет.
"Оцма Иегудит" на апрельских выборах уже состояла в альянсе "Союз правых партий", однако в последнее время ходили слухи, что видеть в союзе ее больше не хотят.
В совместном заявлении Смотрич и Перец сообщили также, что призывают Нафтали Беннетта и Аелет Шакед начать переговоры о формировании совместного списка.