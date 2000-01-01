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Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку | Фото:09.07 18:34   MIGnews.com

Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку

Главный дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона проводит два дня в Тегеране в рамках преодоления растущей напряженности в отношениях с Ираном из-за его несоблюдения ядерного соглашения с мировыми державами.

Об этом во вторник, 9 июля пишет The Times of Israel.

Представитель Елисейского дворца сказал на условиях анонимности, что во вторник советник Эммануэль Бонн отправился в Тегеран в поисках путей возобновления диалога.

Макрон и президент Ирана Хасан Рухани договорились в ходе беседы на выходных установить 15 июля в качестве крайнего срока для выхода из нынешнего тупика и в конечном итоге сохранения ядерного соглашения 2015 года, из которого США вышли в прошлом году.

Французский лидер говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник, в тот день, когда Исламская республика начала обогащать уран сверх установленного сделкой потолка.


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