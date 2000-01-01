09.07 17:13 MIGnews.com

Посол Израиля в Бразилии: я ел лосося, не омара

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Посол Израиля в Бразилии попытался защититься в понедельник после того, как его высмеяли за попытку скрыть тот факт, что на столе во время его встречи с президентом Жаиром Болсонару был омар, хотя сам он заявил, что фактически ел лосося.В воскресенье израильская миссия опубликовала в Twitter фотографию Йосси Шелли и Болсонару за обедом перед началом футбольного матча Бразилия-Перу. Их тарелки были замазаны черными пятнами - явная попытка скрыть тот факт, что Шелли ел некошерную еду. Тем не менее, небрежное редактирование скрыло еду не полностью, оставляя оскорбленных ракообразных отчетливо видимыми.Публикация собрала тысячи лайков и комментариев, высмеивающих посольство за его усилия подвергнуть "цензуре" лобстера, в основном со стороны бразильских пользователей Twitter.Десятки "отредактировали" картинку, чего только не разместив на тарелках Шелли и Больсонару, другие сказали, что посольство могло спрятать омаров, просто обрезав нижнюю треть изображения.