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Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке | Фото:09.07 16:41   MIGnews.com

Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил Иран о том, что израильские истребители F-35 могут достичь "любого места на Ближнем Востоке", пишет во вторник, 9 июля The Times of Israel.

"Иран недавно угрожал уничтожением Израиля. Им следует помнить, что эти самолеты могут летать в любую точку Ближнего Востока, включая Иран и, определенно, Сирию", - заявил глава правительства во время визита на авиабазу "Неватим", где базируется израильская эскадрилья истребителей F-35.

Похоже, что премьер-министр сослался на комментарии, сделанные в прошлом году главнокомандующим ВВС Амикамом Норкиным, о том, что Израиль использовал истребитель пятого поколения для операций на Ближнем Востоке.

В то время Норкин не уточнил, в каких странах использовался самолет.

Считается, что эффективный радиус действия истребителя-невидимки F-35 не позволяет ему достичь Ирана, хотя он может проводить там операции с дозаправкой в воздухе.




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