Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил Иран о том, что израильские истребители F-35 могут достичь "любого места на Ближнем Востоке", пишет во вторник, 9 июля The Times of Israel.
"Иран недавно угрожал уничтожением Израиля. Им следует помнить, что эти самолеты могут летать в любую точку Ближнего Востока, включая Иран и, определенно, Сирию", - заявил глава правительства во время визита на авиабазу "Неватим", где базируется израильская эскадрилья истребителей F-35.
Похоже, что премьер-министр сослался на комментарии, сделанные в прошлом году главнокомандующим ВВС Амикамом Норкиным, о том, что Израиль использовал истребитель пятого поколения для операций на Ближнем Востоке.
В то время Норкин не уточнил, в каких странах использовался самолет.
Считается, что эффективный радиус действия истребителя-невидимки F-35 не позволяет ему достичь Ирана, хотя он может проводить там операции с дозаправкой в воздухе.
איראן מאיימת לאחרונה בהשמדת ישראל. כדאי שהיא תזכור שהמטוסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום במזרח התיכון - גם לאיראן ובוודאי גם לסוריה. pic.twitter.com/i2H7MeKseP