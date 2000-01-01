09.07 16:05 MIGnews.com

Иран считает Евросоюз лохами

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Министр энергетики и членов военно-политического кабинета правительства Израиля Юваль Штайниц прокомментировал угрозы Ирана.По его словам, Тегеран делает все для разработки ядерного оружия, а европейцев воспринимает как "лохов"."Иран занимается ядерным шантажом и, очевидно, понимает, что европейцы – лохи, готовые закрывать глаза. То, что Иран делает сегодня, это возобновление его движения к получению ядерного оружия", – сказал он.Иран угрожал довести обогащение урана выше уровня 20%. Высокопоставленные иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет продолжать сокращать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе каждые 60 дней.По словам Штайница, если Тегеран начнет обогащать уран на 20%, то это "80-90% пути к ядерному оружию".