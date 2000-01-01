09.07 15:37 MIGnews.com

Послом Франции в Израиле назначили еврея

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Эммануэль Макрон назначил дипломата еврейского происхождения следующим послом Франции в Израиле.Предполагается, что такое решение было сделано с целью загладить инцидент, который произошел в апреле прошлого года. Тогда бывший посол Франции в США и Израиле Жерар Аро назвал Израиль государством апартеида (позже он отказался от своих слов)."Да, это официально, я вступлю в должность 22 августа”, – сказал новоиспеченный посол Эрик Данон.В настоящее время Эрик занимает должность заместителя генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности в Министерстве иностранных дел и является экспертом по вопросам международной безопасности. Он вступит в должность 22 августа.Данон заменит нынешнего посла в Тель-Авиве Элен Ле Галь, которая занимает этот пост с 2016 года.