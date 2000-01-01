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Послом Франции в Израиле назначили еврея | Фото:09.07 15:37   MIGnews.com

Послом Франции в Израиле назначили еврея

Эммануэль Макрон назначил дипломата еврейского происхождения следующим послом Франции в Израиле.

Предполагается, что такое решение было сделано с целью загладить инцидент, который произошел в апреле прошлого года. Тогда бывший посол Франции в США и Израиле Жерар Аро назвал Израиль государством апартеида (позже он отказался от своих слов).
"Да, это официально, я вступлю в должность 22 августа”, – сказал новоиспеченный посол Эрик Данон.

В настоящее время Эрик занимает должность заместителя генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности в Министерстве иностранных дел и является экспертом по вопросам международной безопасности. Он вступит в должность 22 августа.

Данон заменит нынешнего посла в Тель-Авиве Элен Ле Галь, которая занимает этот пост с 2016 года.


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