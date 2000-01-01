09.07 14:18 MIGnews.com

Либерман: Разберитесь с Газой, потом говорите об Иране

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Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман во вторник обрушился с критикой на израильское правительство за его реакцию на ситуацию в Газе."За последние 24 часа в Газе был обнаружен еще один туннель террористов, и ракета, выпущенная из Газы, достигла израильской территории. И какова реакция израильского премьера?", – риторически спрашивает Либерман в Facebook."Поток денег и материалов двойного назначения для изготовления ракет попадает прямо в руки террористов. Нетаниягу является лучшим докладчиком в мире по иранской ядерной проблеме, но практически те, кто не может справиться с угрозой из Газы, не смогут справиться с угрозой из Ирана".