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Либерман: Разберитесь с Газой, потом говорите об Иране 09.07 14:18   MIGnews.com

Либерман: Разберитесь с Газой, потом говорите об Иране

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман во вторник обрушился с критикой на израильское правительство за его реакцию на ситуацию в Газе.

"За последние 24 часа в Газе был обнаружен еще один туннель террористов, и ракета, выпущенная из Газы, достигла израильской территории. И какова реакция израильского премьера?", – риторически спрашивает Либерман в Facebook.

"Поток денег и материалов двойного назначения для изготовления ракет попадает прямо в руки террористов. Нетаниягу является лучшим докладчиком в мире по иранской ядерной проблеме, но практически те, кто не может справиться с угрозой из Газы, не смогут справиться с угрозой из Ирана".


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