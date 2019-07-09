09.07 11:07 MIGnews.com

Что еще секс-преступник дал Эхуду Бараку?

מה עוד נתן עבריין המין לאהוד ברק? pic.twitter.com/zKOfrqlyKa — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 9, 2019

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу и активисты партии Ликуд распространяют в социальных сетях пропагандистское видео о связи лидера партии "Демократический Израиль" с американским олигархом Джефри Эпштейном, арестованным за торговлю малолетками.Видео называется: “Что еще дал секс-преступник Эхуду Бараку?” Оно мгновенно стало виральным – только на официальном твиттере Нетаниягу его за считанные минуты посмотрели более семи тысяч человек.В клипе, выполненном в лучших традициях израильского “журналистского расследования” а ля Равид Дрюкер и Макор, диктор хорошо поставленным голосом за кадром говорит: “Знакомьтесь с Джефри Эпштейном, подозреваемым в педофилии, обладателем богатого прошлого в секс-преступлениях. Эпштейн управлял Фондом Векснера. Фонд перевел Эхуду Бараку 2,3 миллиона долларов за “исследование”, которого никто не проводил и которого никто не видел. Барак до сегодняшнего дня отказывается показать это исследование. Что еще дал секс-преступник Эхуду Бараку? Наша пресса проснется?”. Последняя фраза появляется на фоне четырех главных символов ненависти к Нетаниягу – Равида Дрюкера, Бена Каспита, Гая Пелега и Амнона Абрамовича.