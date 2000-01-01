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Сирия осудила саммит Израиля, США и России 09.07 10:14   MIGnews.com

Сирия осудила саммит Израиля, США и России

Посол Сирии возмутился, что поселение на высотах назвали в честь Трампа, и заявил о претензиях отобрать Голаны
 
 
Сирийское правительство осудило саммит представителей Израиля, России и США, посвященный Голанским высотам, проведенный 16 июня, сообщает издание Syrian Observer.
 
Такое заявление сделал постоянный представитель Сирии при ООН Хусам Эдин Аала на 41-й сессии Совета по правам человека.
 
"Сирия самым решительным образом осуждает встречу 16 июня 2019 года и создание поселения на своей земле в честь президента США Дональда Трампа и его попытки заставить местных жителей в сирийских деревнях получать израильские документы", – заявил посол.
 
В Сирии пожаловались на давление и "пренебрежение" со стороны Америки резолюциями Совета Безопасности ООН. По словам посла, его страна имеет право "вернуть" Голаны и выгнать оттуда Израиль.
 
Дамаск в очередной раз настаивает, что территория якобы оккупирована, а возведение нового города в честь президента США Дональда Трампа – "незаконно". Все вышеперечисленное Аала назвал грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюций ООН.
 
 


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